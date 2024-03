2024-03-28 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل النائب الثاني لمحافظ ذي قار ماجد حميد العتابي يوم الخميس عدداً من ممثلي شريحة الجرحى في ذي قار ضمت جرحى تشرين والحشد الشعبي وجرحى قوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية. واكد العتابي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن اللقاء بحث آلية توزيع قطع الاراضي لهذه...

The post نائب محافظ ذي قار يشدد على حسم ملف قطع اراضي جرحى التظاهرات والحشد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.