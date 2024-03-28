اعتقال 10 متهمين بجرائم مختلفة في بغداد

2024-03-28 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، اعتقال 10 متهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المتهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية تنوعت بين (القتل، المشاجرة، السرقة، الخطف، اطلاق النار، وحيازة أسلحة غير مُرخصة)، وضُبط خلالها (بندقية كلاشنكوف وسلاح مسدس).

وجاءت هذه العمليات، وفق البيان، إثر تنفيذ واجبات أوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق (رئاسة العبيدي، المدائن، النهروان، جسر ديالى، الكرادة، المشتل)، وتم إحالة المُتَهمين مع الأسلحة المضبوطة أصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.