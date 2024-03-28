رئيس الوزراء: البدء بوضع جداول موازنة 2024

2024-03-28 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن على الحكومات المحلية ضرورة بذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن، فيما أعلن البدء بوضع جداول موازنة 2024.وقال السوداني في كلمة خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الاجتماع هو الأول بعد إجراء الانتخابات المحلية"، لافتا، إلى أن "الانتخابات كانت واحدة من المحطات المهمة والتي تمثل إنجازاً للعملية السياسية".وأضاف، أنه "يجب أن تعمل الحكومات المحلية بروح الفريق الواحد وبذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن".وأكد، أن "الحكومات المحلية جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية"، مشيرا، إلى أن "تقييم المسؤولين يجب أن يخضع لبرنامج مهني وعلمي".واختتم قوله مؤكداً: "هدفنا خدمة أبناء شعبنا"، لافتاً في الوقت نفسه إلى البدء بوضع جداول موازنة 2024.