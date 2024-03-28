السوداني: هدفنا خدمة أبناء شعبنا

2024-03-28 20:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، ان هدف الحكومتين الاتحادية والمحلية هو خدمة الشعب العراقي.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي عن السوداني خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تلقته "بغداد اليوم": "هذا الاجتماع الأول بعد إجراء الانتخابات المحلية، وكانت واحدة من المحطات المهمة والتي تمثل إنجازاً للعملية السياسية".

واضاف، انه "يجب أن تعمل الحكومات المحلية بروح الفريق الواحد، وتبذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن، كونها جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وان الهدف هو خدمة أبناء شعبنا".

واشار الى ان "تقييم المسؤولين يجب أن يخضع إلى برنامج مهني وعلمي".