الإطاحة بـ 10 مطلوبين في بغداد

2024-03-28 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، ان الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على (10) متهمين وفق أحكام قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية، أسفر عن تَمكن قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على (10) متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية تنوعت بين (القتل، المشاجرة، السرقة، الخطف، اطلاق النار وحيازة أسلحة غير مُرخصة) ضُبط خلالها (بندقية كلاشنكوف وسلاح مسدس )".

وبين، ان "العمليات جاءت أثر تنفيذ واجبات أوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق (رئاسة العبيدي، المدائن، النهروان، جسر ديالى، الكرادة، المشتل) ببغداد".

ولفت البيان الى "إحالة كافة المُتَهمين مع الأسلحة المضبوطة".