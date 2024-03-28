2024-03-28 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صور ومقاطع فيديو، حصلت عليها "بغداد اليوم"، تشققات وتهالك اجزاء من بناية الإدارة العامة لمصرف الرافدين، بالشورجة في بغداد.

وفي سياق هذه الملاحظات، اوضحت وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، موجهة من البنك المركزي الى ادارة مصرف الرافدين، بضرورة ايجاد موقع بديل عاجل عن البناية الرئيسية للادارة العامة لمصرف الرافدين خوفا من الهزات والمياه الجوفية، بناء على كتاب مكتب الاستشارات للجامعة التكنولوجية، لخطورة الوضع الانشائي.











