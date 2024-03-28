2024-03-28 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحكومة “حريصة” على النجاح وإنجاح مهمة الحكومات المحلية، على الرغم من وجود ما وصفهم بـ “المتصيدين الذين لا تروقهم رؤية الاستقرار في البلد. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “ترأس الجلسة الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور المحافظين ورؤساء […]

ظهرت المقالة السوداني: نريد النجاح.. هناك “متصيّدون” لا تروقهم رؤية الاستقرار في البلد أولاً على Eishan.