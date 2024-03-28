2024-03-28 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

عبّرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن “أملها” بوصول جداول الموازنة من الحكومة الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى أنها ستركز على قطاعات الصحة والتربية والكهرباء والسكن. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل […]

ظهرت المقالة المالية النيابية “تأمل” وصول جداول الموازنة الأسبوع المقبل: ستركّز على 4 قطاعات أولاً على Eishan.