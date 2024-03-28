إقرارها بحاجة لتوافق سياسي.. البرلمان يشخص غياب قوانين الأجهزة الأمنية

2024-03-28 21:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقر البرلمان العراقي، يوم الخميس، غياب القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلك القوانين داخل المجلس، بحاجة لتوافق سياسي.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، وبالأخص قوانين الأجهزة الامنية، إذ أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى".

وأضاف عنوز، أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات".

وأكد عضو اللجنة القانونية، عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولأداء دورها الوطني".