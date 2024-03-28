2024-03-28 21:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المسابقات في دوري نُجومِ العراق لكرةِ القدم، يوم الخميس، تعديلاتٍ طفيفةً منحت بموجبها أنديةَ المُسابقة راحةً كافيةً قبيل انطلاقِ الجولة.

وقال رئيسُ لجنة المسابقات فراس مطشر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "أسباباً فنيةً تتعلق بإعطاء مدةِ راحةٍ كافيةٍ للأندية، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطنيّ سواء المحليين أو المُحترفين الأجانب المنضوين تحتَ لواء الأندية المُختلفةِ بعد عودتهم من تصفياتِ كأس العالم، لذا تقرر تعديلُ تاريخ الجولة يوماً فقط، لتنطلق الجولةُ يوم الأحد المُقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الحالي بدلاً من موعدها المُحدد مسبقا يوم السبت الموافق الثلاثين منه".

وأضاف إن "التعديلَ سيسري على كل مُبارياتِ الجولة بواقع يومٍ واحدٍ فقط".