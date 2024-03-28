الكمارك تعلن تسويق أول إرسالية ترانزيت وفق نظام الاسيكودا

2024-03-28 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، تسويق أول إرسالية ترانزيت وفق نظام الاسيكودا من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في أم قصر إلى مركز كمرك طريبيل الحدودي.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تسويق أول إرسالية ترانزيت وفق نظام الاسيكودا من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر في محافظة البصرة إلى مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار و من ثم إلى المملكة الأردنية الهاشمية".وأشارت، إلى أن "الإرسالية المسوقة متكونة من ( 10 ) شاحنات محملة بمواد أولية لصناعة المنظفات ( صابون هولامي ) و بوزن إجمالي 200 طن ماليزي المنشأ".وأكدت الهيئة، "عزمها تقديم كافة التسهيلات اللازمة و بكل شفافية لإنجاح عملية الترانزيت بين دولة العراق و الدول المجاورة الأخرى و الاستمرار بخطوات ثابتة في العمل وفق نظام الاسيكودا العالمي و التحول إلى الحوكمة الرقمية أسوة بباقي الدول المتطورة".