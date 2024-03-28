2024-03-28 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، التعاون الوثيق في نقل الأحداث الرياضيّة.وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال استقباله رئيس اتحاد الكرة ونائبه الأول علي جبار والأمين العام محمد فرحان أكد، أن "العلاقةَ الطيبة بين الاتحادِ والشبكة ستكون على أشدها خصوصا في القضايا المتعلقة بالأحداث الرياضية".وأضاف، أن "التعاون سيكون وثيقاً في المرحلة المقبلة بين شبكة الإعلام والاتحاد في نقل الأحداث الرياضيّة التي تخصُّ المنافسات المحلية والبطولات الدوليّة بما يضع المُشاهدَ في قلبِ الأحداث".بدوره، أكد درجال أن "شبكة الإعلام تعد الواجهةَ الإعلاميّة الرسمية في العراق، ويسعدنا تواصل العمل سويةً بالهمةِ نفسها، مع إيجادِ أفضل السُبل الممكنة لتَوطيدِ العلاقة بين الطرفين لضمان نقلِ الفعالياتِ الكرويّة بتقنياتٍ عاليةِ الجودة تواكبُ ما موجود في دول العالم".وأشار، إلى أن "المسؤولية المُلقاة على عاتقِ رئيس الشبكةِ كبيرة، ولكن بحُكم خبرته العالية ومهنيته سيقودُ مركبها إلى مرافئ التفوق، وعلى إثرها سيكون الاهتمامُ بالجانب الرياضي أشمل وأوسع".