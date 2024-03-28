الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لمراقبة التوقعات الجوية لدجلة والفرات

2024-03-28 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، اعتماد الأقمار الصناعية لمراقبة التوقعات الجوية المؤثرة على نهري دجلة والفرات.وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وسام خلف عبيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المركز يعمل على إعداد موقف مائي بالإطلاقات المائية من السدود"، مشيراً، إلى أن "قسم نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي وبالتنسيق مع قسم السيطرة على المياه يقوم بأعمال مراقبة التوقعات الجوية المستقبلية للأمطار وكمية الثلوج الساقطة المؤثرة على نهري دجلة والفرات ومقدم أعالي أحواض الزاب الأعلى والمياه المكافئة لتلك الثلوج عن طريق الأقمار الصناعية وبالتعاون مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية".وأضاف عبيد، أن "قسم المختبرات في المركز يقوم بإجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية للتربة والمياه بالأجهزة الحديثة والدقيقة المتطورة وإعداد تقارير دورية على نوعية المياه على طول مجرى الأنهر"، مشيراً إلى "إعداد بحوث خاصة بتطوير تقنيات المياه وإعداد دراسة متكاملة حول الجفاف وطرق إدارة الموارد المائية في مواسم الجفاف وبالتعاون مع منظمات عالمية ودولية".وتابع، أن "المركز الوطني يقوم بإنشاء منصة إلكترونية مرتبطة بجميع مدخلي البيانات العاملين في دوائر الوزارة في المحافظات حيث يقوم بإدخال البيانات وإرسالها إلى المركز عن طريق المنصة لتحليلها وإعداد مخرجاتها وإعداد موقف مائي"، مضيفاً، أن "ملاكات المركز تقوم بنصب محطات هيدرولوجية على منظمات الخزن والأنهر الرئيسية والفرعية لقياس التصاريف وتنظيم الإطلاقات المائية".ونبه عبيد، بأن "قسم الـ ( GIS) في المركز الوطني لإدارة الموارد المائية يقوم باحتساب المساحات الزراعية ومراقبتها وكشف المتجاوزين على الخطة الزراعية وبحيرات الاسماك المنشأة تجاوزاً على المشاريع الإروائية بهدف إزالتها وتحقيق العدالة في التوزيعات المائية وتقليل الهدر في المياه".