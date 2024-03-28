السوداني يعلن عن تحرك بشأن موازنة 2024 ويؤكد حرصه على نجاح الحكومات المحلية

2024-03-28 22:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، البدء بوضع جداول موازنة 2024 بما تتضمنه من استحقاقات مالية مُضافة للمحافظات العراقية، فيما أشار إلى حرص حكومته على إنجاح مهمة الحكومات المحلية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي عقدت برئاسة السوداني، وحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الجدد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يمثله تشكيل مجالس المحافظات من تعزيز للّامركزية الإدارية التي تبناها الدستور، وتحرص عليها القوى السياسية، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين، وأن تتبنى الحكومات المحلية برامج بناءً على الاحتياجات، ووفق منهج البرنامج الحكومي، كونها جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية للدولة.

وأكد السوداني، أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ برنامجها الحكومي عبر الوزارات، وعبر المحافظات، مشدداً على أن تقييم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر يجب أن يخضع لبرنامج عملي بعيداً عن المحاصصة، لتفادي إرسال رسالة سلبية للمواطنين، كما يتوجب على الحكومات المحلية إدامة التواصل مع كل فئات المجتمع في المحافظة، وأن تركز على جانب الخدمات؛ لأنها تمثل الشغل الشاغل للمواطنين.

وبين أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات هي هيئة مشكلة بموجب القانون تتولى معالجة المعوقات، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة، مؤكداً البدء بوضع جداول موزانة 2024 بما تتضمنه من استحقاقات مالية مُضافة للمحافظات ستُخصص للبنى التحتية.

وأوضح السوداني، أن الحكومة حريصة على إنجاح مهمة الحكومات المحلية، على الرغم من وجود المتصيدين الذين لا تروقهم رؤية الاستقرار في البلد، مؤكداً أن الإدارة الصحيحة للمال العام ستوفر مؤشرات إيجابية وصحيحة، وتستوجب العمل برؤية تأخذ بعين الاهتمام السنوات القادمة وتلبية الاستحقاقات.