"أرقام مهمة".. المالية النيابية: نأمل وصول جداول الموازنة الى البرلمان قبل العيد

2024-03-28 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، عن أملها بإرسال جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل، أي قبل عطلة عيد الفطر.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ 10 تريليونات دينار"، مبينا، أن "عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار".

وأضاف، أن "مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ 10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليار دينار وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة وتريليونين و200 مليار دينار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023"، مشيرا إلى، أن "اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع".

وأكد، أن "اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي".

وبين، أن "هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية"، لافتا، إلى أن "موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية".

وذكر، أن "آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر"، موضحا، أنه "في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات".

وأشار العطواني إلى، أن "الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة"، لافتا، إلى أن "لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة".

وعبر رئيس المالية النيابية عن أمله بأن "يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب"، موضحا، أن "هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة".