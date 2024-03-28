2024-03-28 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، امكانية اعادة النظر بأسعار البنزين وتخفيضه منتصف العام المقبل بعد افتتاح مصفى البصرة، والذي سيغطي حاجة العراق من البنزين عالي الاوكتان بالكامل وايقاف الاستيراد نهائيًا.

وقال العوادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استيراد البنزين المحسن يكلف الدولة 1700 دينار للتر الواحد، ويتم بيعه بـ650 دينار للمواطنين، ما يعني ان كل لتر يباع المواطن تقوم الدولة باضافة 1100 دينار لكل لتر يقوم المواطن بتعبئته وتدفعه الدولة، فاذا قام بشراء 50 لترًا يدفع 40% من المبلغ والـ 60% تدفعها الدولة، لكن بعد رفع السعر قليلا سيقوم المواطن بدفع 50%، والدولة تدفع 50% الاخرى".

واشار الى ان "العجز في موازنة العام الماضي كانت 60 تريليون دينار، وهذا العام ربما تكون اكبر ومن الممكن ان يسد رفع سعر البنزين ولو جزء قليل جدا من العجز او نوع من المساعدة القليلة".

وبين انه "من خلال حديث رئيس مجلس الوزراء، نحن مقبلون منتصف العام المقبل على افتتاح مصفى البصرة الكبير وسيغطي كل حاجة العراق من البنزين المحسن"، مشيرا الى ان "الخطة والتأكيدات من وزارة النفط تشير الى ان عملية استيراد العراق للبنزين سيكون "صفر"، مايعني انه مع افتتاح المصفى سيكون كل البنزين المنتج عالي الاوكتان وهذا سيوفر مليارات الدولارات لصالح الموازنة وسيكون هناك اهتمام بتوفير البنزين المحسن واعادة النظر بالسعر وامكانية تخفيضه مجددًا"، مشيرا الى ان "افتتاح المصفى سيكون بحد اقصى منتصف العام المقبل 2025".

وأكد العوادي انه "ليست هناك أية نية لرفع سعر البنزين العادي أبدًا، حيث ان 75% من المواطنين يستخدمون البنزين العادي، وكانت الدراسة تخص البنزين المحسن والممتاز الذي يستخدمه فئة من المواطنين التي تستطيع تحمل كلفته".



