بينهم يونس محمود.. عقوبات وغرامات آسيوية على لاعبين وإداريين عراقيين

2024-03-28 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، جملة عقوبات بحق لاعبين في المنتخب الوطني وإداريين في اتحاد الكرة العراقي.

وقرر الاتحاد الآسيوي، بحسب بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، "فرض غرامة مالية على النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود بقيمة 30 الف دولار، بسبب تصريحاته بعد الخروج من كاس آسيا 2023 بنسختها الأخيرة في قطر".

يذكر ان يونس محمود هاجم الاتحاد الآسيوي بعد البطاقة الحمراء التي نالها اللاعب ايمن حسين بلقاء الأردن في دور الـ 16 من البطولة ووصفها بـ"الظالمة"،" مطالباً "الاتحاد الآسيوي بتقديم اعتذار للشعب العراقي".

وبسبب نشرهما (بوستات) حول "ظلم" الحكم الإيراني بلقاء العراق أمام الأردن، فرض الاتحاد الآسيوي فرض غرامة مالية على اللاعب أيمن حسين (15 ألف دولار، وحارس المنتخب جلال حسن 10 الاف دولار).

كما وجه الاتحاد الآسيوي عقوبات للمدرب حمزة هادي، بغرامة مالية قيمتها 35 ألف دولار بسبب تصريحاته عن سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، ️وفرض غرامة مالية أخرى قيمتها 20 الف دولار ، وذلك بعد ان دافع هادي عن رأيه بخصوص تصريحاته، ليكون مجموع الغرامة 55 ألف دولار.