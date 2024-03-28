العامري: نؤكد على ضرورة دعم رئيس الوزراء والتعجيل بانتخاب رئيس البرلمان
2024-03-28 22:08:01 - المصدر: الفرات نيوز
الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خلال الاحتفالية الرسمية للذكرى (43) لتأسيس منظمة بدر:
العامري: نؤكد ضرورة تحقيق السيادة الوطنية الكاملة
العامري: ندعم اجراءات الحكومة في معالجة النظام المصرفي ونعتقد بسلامتها وسيرها بالاتجاه الصحيح
العامري: نأمل من الحكومة انهاء معضلة ايداع الايرادات النفطية العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي
العامري: التأكيد على دعم جميع قرارات السلطة القضائية واحترام قراراتها باعتبارها السلطة العليا
العامري: التعجيل بانتخاب رئيس مجلس النواب والاتفاق على مرشح واحد
العامري: نجدد مساندتنا القضية الفلسطينية وخصوصا اهلنا في غزة الصمود
العامري: شهد استقراراً أمنياً بفضل جهود الحكومة الحالية
العامري: ضرورة ترسيخ العلاقة مع المرجعية الدينية العليا والامتثال لتوجيهاته