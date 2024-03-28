2024-03-28 22:12:08 - المصدر: منصة إيشان

كما يدل اسمها، تسمح وظيفة Vanish Mode للمستخدمين بمشاركة الرسائل المختفية. ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل مكتوبة أو صوتية، ورموز تعبيرية وصور وملصقات، ستختفي تلقائيًا بمجرد مشاهدتها ولن تظل في نافذة الدردشة. تختفي بعد رؤيتها وعلى غرار الرسائل المختفية على واتساب، فإن وظيفة Vanish Mode مفيدة إذا كنت ترغب في إرسال نصوص وصور […]

ظهرت المقالة ما وظيفة Vanish Mode في إنستغرام وكيف يتم استخدامها؟ أولاً على Eishan.