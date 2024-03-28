2024-03-28 22:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الموارد المائية، اعتماد الأقمار الصناعية لمراقبة التوقعات الجوية المؤثرة على نهري دجلة والفرات. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وسام خلف عبيد في بيان، إن “المركز يعمل على إعداد موقف مائي بالإطلاقات المائية من السدود”، مشيراً، إلى أن “قسم نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي وبالتنسيق مع قسم السيطرة على المياه يقوم […]

ظهرت المقالة العراق يستخدم الأقمار الصناعية لمراقبة دجلة والفرات والتجاوزات على حصصه المائية أولاً على Eishan.