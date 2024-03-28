2024-03-28 22:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الخميس، بأن مدنيين اثنين أصيبا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري قوله، إنه “حوالي الساعة 17:50 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق”. وأضاف، أن العدوان […]

ظهرت المقالة أصاب مدنيين.. قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق أولاً على Eishan.