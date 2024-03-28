"انتحار وانفجار لغم".. وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادثين بالنجف والبصرة

2024-03-28 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمقتل وإصابة شخصين بانفجار مخلف حربي في البصرة، وانتحار شاب بظروف غامضة بمحافظة النجف.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مخلفا حربيا انفجر في بادية الرميلة غربي مدينة البصرة مركز المحافظة، حيث أدى انفجار المخلف لمقتل شخص من اهالي محافظة المثنى في الستينات من عمره".

وأضاف، كما ان "شابا آخر في الثلاثينات من عمره من اهالي البصرة اصيب ايضا بذات الانفجار في المخلف الحربي"، مؤكدا أن "فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعتا لمكان الحادث وقامتا بنقل الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي السياق ذكر المصدر للوكالة، ان "شابا يبلغ من العمر 19 عاما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية الحيرة جنوبي مركز محافظة النجف بظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات حادثة انتحار الشاب".