المندلاوي: تحقيق الامن والاستقرار والتقدم يتم عبر سيادة كاملة للعراق

2024-03-28 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أن تحقيق الامن والاستقرار والتقدم يتم عبر سيادة كاملة للعراق.وقال المندلاوي في كلمة له ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 43 لتأسيس منظمة بدر، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "كوادر منظمة بدر كانوا وما زالوا يقدمون التضحيات ويجاهدون في سبيل العراق، فلقد وقف العراقيين امام محاولات عديدة لجر البلاد الى الطائفية، ولبوا النداء العظيم المتمثل بفتوى المرجعية الدينية العليا ضد الارهاب، وكان النصر حليف العراقيين بكل مناسبة".وأضاف أن "العراق يمر اليوم بتحديات عديدة وكبيرة تتمثل بالفساد والمخدرات التي تنهش بابنائنا، فضلا عن تحقيق الامن والاستقرار، وهذه التحديات تتطلب روحية الجهاد يدعمها ويشارك بها المجتمع العراقي".ولفت إلى أن "العراقيين يتطلعون إلى سيادة متكاملة الاركان لبلادنا، وهذا يتم عبر انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، والتحول الى العلاقة الخارجية المبنية على الاحترام المتبادل وتحيق مصلحة بلادنا، فلا يمكن أن ننعم بالاستقرار او الأمن او التقدم دون سيادة كاملة للبلاد".