2024-03-28 23:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الكتلة الصدرية “المستقلية” إلى الواجهة بعدما جعلها ضمن اللجان المركزية المُشكّلة. وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب الصدر، ووردت لـ “إيشان”، قرارا “بتشكيل لجان مركزية مكونة من إشراف الجمعة والجماعة برئاسة مهند الموسوي، والديوان العشائري برئاسة الشيخ عبد الرضا الخزاعي، والبنيان المرصوص برئاسة محمد العبودي، والكتلة الصدرية المستقيلة برئاسة حسن […]

ظهرت المقالة هل بدأ العد التنازلي للعودة السياسية؟.. الصدر يعيد الكتلة الصدرية “المستقيلة” للواجهة أولاً على Eishan.