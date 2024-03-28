بالوثيقة.. محافظة نينوى تفتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام سنجار

2024-03-28 23:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة نينوى، فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام قضاء سنجار بعدة شروط.

وبحسب وثيقة صادرة من المجلس حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "نقترح فتح باب الترشيح لإشغال منصب قائممقام قضاء سنجار لمدة خمسة عشر يوماً واعتباراً من تاريخ الإعلان، وعلى من يرغب بالترشيح تقديم طلب مع السيرة الذاتية والمستمسكات الشخصية والشروط والمعلومات المطلوبة الى اللجنة المشكلة".

واوضحت ان "شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل".

وشكل المجلس لجنة للاشراف على هذه الترشيحات التي جاء في وثيقة المجلس بانها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة الى سنجار.

ويعد منصب قائممقام سنجار شاغراً منذ انتخابات البرلمان الاخيرة وفوز القائممقام المنصب رسمياً محما خليل وفوزه بانتخابات مجلس النواب وعودته إلى البرلمان، إلا أن المنصب بقي شاغراً في القضاء الذي تتصارع فيه على الارض عدة قوى سياسية ولازال يشهد توتراً امنياً في بعض المناطق بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني ومناصريه على بعض المناطق في القضاء.