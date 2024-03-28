بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق

2024-03-28 23:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اصدر تنظيم داعش الارهابي، اليوم الخميس، (28 آذار 2024) أول بيان له بعد سلسلة الهزائم التي لاحقته.

ودعا داعش في إصداره الجديد تابعته، "بغداد اليوم"، من وصفهم بـ"أسود الخلافة" لاستهداف "الصليبيين واليهوديين في كل مكان خصوصا في امريكا واوروبا وفي القدس وداخل فلسطين".

كما حث على "مساندة أتباعه بالسلاح في كل مكان".

وزعم داعش انه سيعود بعد كل مرة "أقوى من السابق".

وقال "أمريكا اعلنت انها انتصرت علينا في العراق ولكننا نعود لنعلن الجهاد ضد حلفائكم" وفقاً للإصدار.

وأضاف "امريكا فشلت في اطفاء الجهاد ضدها بالعراق في عهد بوش (الرئيس الأمريكي الأسبق) وفشلوا ايضا في عهد خلفه (باراك) اوباما في منع قيام الخلافة وكذلك في عهد (الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي) ترامب وبايدن".

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