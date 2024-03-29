رئيس اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا أزمة مالية بالعراق

2024-03-29 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، أن الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق.وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، تترقب وصول جداول قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٤ من الحكومة، للاسراع في إقرارها بغية إطلاق التمويل، وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية وبمختلف القطاعات".وأضاف: "وإذ نجدد مطالبتنا الحكومة بالاسراع في إرسال هذه الجداول، نطمئن ابناء شعبنا العزيز ، بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة بشكل كامل في موازنة ٢٠٢٤، ولا توجد أية ازمة مالية في البلاد".