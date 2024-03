بالصور: وزير الكهرباء يشدد على الاسراع بتنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار وبصورة استثنائية

2024-03-29 00:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي إجتماعاً فنياً تخصصياً لبحث إستعدادات كهرباء محافظة ذي قار، بحضور النائب حسن وريوش نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وعدد من المديرين العامين ومعاونيهم ومديري الشبكات والتوزيع في المحافظة.واطلع الوزير بحسب بيان لمكتبه تلقته شبكة اخبار الناصرية على المشاريع الجاري تنفيذها داعيا...

