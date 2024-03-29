2024-03-29 00:18:10 - المصدر: منصة إيشان

أزمات في العراق، قد تخلق أزمة أخرى وتكون أكبرهن، وهي: العجز في السيولة النقدية، الأمر الذي رفع مستوى العجز في الموازنة إلى قرابة الـ 84 ترليون دينار. وما إن بدأت الحكومة الحالية مهامها، حتى أطلقت مشاريع فك الاختناقات المرورية، واتجهت إلى تعاقدات عدة تخص البطاقة التموينية، وغيرها من المشاريع، فضلاً عن التعيينات التي تضمنتها الموازنة. […]

ظهرت المقالة لا تمتلك “سيولة نقدية كافية”.. مشاريع الحكومة “تصطدم” بالعجز في الموازنة أولاً على Eishan.