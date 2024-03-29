السيد الصدر يتفقد قيادة عمليات سامراء ويثنى على جهود منتسبيها

2024-03-29 01:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، قيادة عمليات سامراء، فيما اثنى على جهود منتسبيها.وذكر اعلام التيار الصدري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تفقد قيادة عمليات سامراء المقدسة من خلال مركز القيادة والسيطرة التابع لسرايا السلام، واثنى على جهود منتسبيها"، مؤكداً دعمه لهم في جميع الصعوبات التي قد يواجهونها.