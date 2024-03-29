وزير العمل يحدد موعد صرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة

2024-03-29 01:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس، موعد صرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة.وقال الاسدي في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية أصبح أكثر سهولة من السابق، والأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية لهم سلة غذائية مضاعفة، كما شكلنا عشرات اللجان الطبية الخاصة بذوي الإعاقة".وأضاف أن "حملة كشف المتجاوزين على رواتب الرعاية ما زالت مستمرة، وهناك بعض المتجاوزين على رواتب الرعاية يمتلكون معامل وسيارات فارهة، ولكن قانون الضمان الاجتماعي سيدعم القطاع الخاص، كما سيتم إطلاق المبالغ المتراكمة لرواتب المعين المتفرغ للسنوات 2019-2020".ولفت إلى أنه "سيتم صرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة بعد العيد، اما العمالة الأجنبية الموجودة في العراق تقدر بـ800 ألف عامل".بدوره قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، إن "المسح الميداني وصل إلى أكثر من مليوني مستحق، وهناك فئات جديدة أصبحت مشمولة بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "90 مليار دينار مقدار الأموال الموجودة في صندوق الرعاية الاجتماعية".واشار إلى أن "التقديم الإلكتروني سهل من عملية الوصول إلى المستحقين، وأعداد المتجاوزين على رواتب الرعاية وصل إلى 220 ألف متجاوز".