تشافي يثق في عودة نجميه أمام باريس

2024-03-29 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح مدرب برشلونة (تشافي هيرنانديز) على مشارف استعادة بعض نجومه البارزين قبل المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.ومن المقرر أن يلتقي البارسا مع الفريق الباريسي، في العاشر من نيسان المقبل في ذهاب دور الثمانية.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تشافي يثق في جاهزية لاعبه (بيدري) عند مواجهة سان جيرمان في جولة الذهاب.يأتي ذلك رغم عدم إعلان الفريق الكتالوني عن الموعد الرسمي لعودة الدولي الإسباني حتى الآن، رغم مشاركته في المران الأخير.وعلى جانب آخر، لم يظهر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في التدريبات، وذلك بعد إصابته في كاحله الأيمن.لكن تشافي يثق أيضاً في تعافي دي يونج قبل مواجهة بطل فرنسا، ليصبح جاهزاً رفقة بيدري لقيادة خط الوسط أمام باريس، وكذلك ضد ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 21 نيسان.المصدر : كورة