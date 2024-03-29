ألونسو ينوي البقاء مع ليفركوزن لموسم آخر على الأقل

2024-03-29 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيبدو أن طريق بعض أندية أوروبا نحو المدرب الإسباني تشابي ألونسو أصبح مستحيلاً إثر تحول جديد في مستقبل مدرب باير ليفركوزن.وأصبح ألونسو، هدفاً رئيسياً للعديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها ليفربول وبايرن ميونخ.لكن إذاعة "talk sport" كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصير تشابي ألونسو بعد نهاية الموسم الحالي.وأفادت بأن ألونسو ينوي البقاء مع متصدر الدوري الألماني لموسم آخر على الأقل، رغم العروض التي تنهال عليه.واقترب ألونسو من قيادة ليفركوزن لحصد لقب البوندسليجا لأول مرة في تاريخه، في ظل ابتعاده بفارق 10 نقاط عن ملاحقه بايرن ميونخ.كما ينافس الفريق على لقبي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي، في ظل عدم تعرضه لأي هزيمة بكافة البطولات، محققاً سلسلة تاريخية في الأراضي الألمانية.ويبحث ليفربول عن خليفة للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم، كما هو حال بايرن ميونخ، الذي أكد في وقت سابق، نهاية رحلة توماس توخيل معه في حزيران القادم.المصدر: كورة