جامعة ميسان تنظم بطولة كرة الطاولة للطالبات

2024-03-29 09:54:03 - المصدر: واع

ميسان-واع- شذى السودانينظمت جامعة ميسان في القاعة الرياضية المغلقة التابعة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بطولة كرة الطاولة للطالبات بمشاركة واسعة من طالبات الجامعة .وقال مدير إعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن " البطولة شهدت إقبالاً واسعاً من طالبات الكليات بمختلف فروعها، وكانت المنافسة على أشدها لتحقيق المراكز الأولى".وأضاف أن "طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية القانون حصدتا المركز الأول بالتساوي، فيما حصل على المركز الثاني طالبات كلية الهندسة وكلية التربية، ونالت طالبات كلية التربية الأساسية على المركز الثالث ".