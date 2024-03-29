بلدية كركوك تطلق حملة لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة

2024-03-29 10:06:01 - المصدر: واع

كركوك -واع-مهدي الربحاويأعلنت مديرية بلدية كركوك ،اليوم الجمعة ،إطلاق حملة لصيانة وإعادة تأهيل الطرق في مركز المحافظة، فيما أشارت الى نصب أكثر من 73 علامة مرورية جديدة .وقال مدير بلدية كركوك أحمد عمر محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الملاكات الهندسية والفنية باشرت بحملة واسعة لمعالجة الحفر والمطبات والتخسفات في الطرق الرئيسية لقطاعات البلدية الستة، مبينا أن "الحملة نفذت بالتنسيق مع مرور بلدية كركوك لغرض تحديد الأماكن الضرورية التي تتطلب معالجة فورية سواء كانت بالكونكريت أو بالاسفلت ".وأضاف أن"هناك بعضً من الطرق تمت معالجتها من خلال الشركات المحال بعهدتها العمل لكونها تقع ضمن فترة الصيانة للمشروع، مشيراً إلى أن "المبالغ المخصصة من قبل البلدية ضئيلة جداً، إلا أن الملاكات الفنية عقدت العزم على المضي بالعمل لإدراج جميع المواقع المتضررة ضمن خطة العمل لمعالجتها تباعاً ".وأوضح أن" الوحدة الهندسة المرورية باشرت بنصب أكثر من 73 لوحة مرورية في الطرق الرئيسية بالتزامن مع الحملة التى اطلقتها البلدية من أجل تأثيث الطرق بالعلامات والشواخص والمعدات خاصة في الطرق التي تم تأهيلها مؤخراً ،مضيفاً أن"العمل مستمر بالتنسيق مع مديرية مرور كركوك للمساهمة في تقليل الحوادث التي تحصل جراء الزحامات".وأشار الى أن" الملاكات الفنية قامت أيضاً بعمل مطبات نظامية جديدة وفق مواصفات هندسية في عدد من المواقع المهمة بالمدينة تمهيداً لإزالة المطبات العشوائية".