2024-03-29 10:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة “تلغراف” بأن الجيش البريطاني سمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم بعد حظر استمر 100 عام. ووفق الصحيفة سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من اليوم الجمعة. ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود “الناتو” ولاسيما الأمريكي، نقصا حادا في نسبة الإقبال على الانتاسب. وقال وزير […]

ظهرت المقالة الجيش البريطاني يسمح لجنوده بإطلاق اللحى بعد قرن من حظرها أولاً على Eishan.