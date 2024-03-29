2024-03-29 10:18:09 - المصدر: منصة إيشان

حذّرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أنّ منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمّى الضنك على الإطلاق، في تفشٍّ للوباء عزته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة إل نينيو المناخية. وحمّى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس. ومنذ مطلع العام، أي في أقلّ من 3 أشهر، سجّلت السلطات الصحية […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تحذر من “أسوأ موسم” لحمّى الضنك على الإطلاق أولاً على Eishan.