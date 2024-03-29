مهاجم ريال مدريد على رادار الشياطين الحمر

2024-03-29 10:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، سعي مانشستر يونايتد، لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف الشياطين الحمر خوسيلو مهاجم المرينجي، الذي يلعب للريال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من إسبانيول.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الجمعة (29 اذار 2024) فإن مانشستر يونايتد أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

ويسعى النادي الإنجليزي، لمعرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا لراسموس هويلاند، لا سيما أنه لاعب مخضرم ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه نادي طفولته الذي دعمه كثيرا، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للمرينجي في الصيف.

ولم يحسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن ضم خوسيلو من إسبانيول، لكن هناك حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم الجاري.

المصدر: ريليفو



