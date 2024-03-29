مصادر: معظم مرشحي قائمة لاهور طالباني هم من الأعضاء البارزين في الاتحاد الوطني وحركة التغيير

2024-03-29 10:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن بيشرةو حمه جان، شقيق حاكم قادر حمه جان، عضو المكتب السياسي السابق والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون رئيسا لقائمة الجبهة الشعبية في السليمانية والتي يتزعمها لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك البعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني .

وعلمت وكالة شفق نيوز أن معظم مرشحي "الجبهة الشعبية" هم شخصيات بارزة، وبرلمانيون سابقون من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير في السليمانية، والعديد من الشخصيات المستقلة الأخرى.

وبهذا الصدد قالت مصادر للوكالة، إن: قائمة المرشحين تضم نواباً سابقين من حركة التغيير في برلمان كوردستان، وعدداً من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي و سيدعم الحملة الانتخابية القائمة عدد من الشخصيات المستقلة في السليمانية .

وكانت مصادر سياسية قد صرحت، يوم الخميس 14 من شهر آذار/مارس، بان لاهور شيخ جنكي، سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم كوردستان بقائمة حزب" الجبهة الشعبية" .

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز أن حزب الجبهة الشعبية عقد يوم أمس مؤتمره الحزبي الأول في أربيل بمشاركة 160 عضوا، وانتخبوا رئيس الحزب و 13 عضوا للمجلس القيادي للحزب، مبينة أنه تم اختيار "فرهاد عمر" كرئيس للحزب.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل حزب الجبهة الشعبية في إقليم كوردستان، وفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق بشكل رسمي.

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد 3 آذار 2024، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.