إجرام بغداد: القبض على متهم بجريمة "قتل" وآخرين بالسرقة والتزوير

2024-03-29 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل وآخرين بالسرقة والتزوير في محافظة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية"، مبينة انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، "كما نفذت مفارز المديرية أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية، وآخرين بتزوير سندات عقارية و مستمسكات رسمية، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".