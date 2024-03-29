2024-03-29 11:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، يوم الجمعة، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

يأتي ذلك وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط، لكنه يدعم بحالة من التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما جاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي إيجابية وأفضل من التوقعات، بما عززت من ارتفاع أسعار النفط الخام بالتعاملات.

وسجلت العقود الفورية لخام برنت، إرتفاعاً قوياً بنسبة 1.49% لتصل إلى 86.92 دولاراً للبرميل، وفي طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث تواليا بنسبة تصل إلى 1.86%.

هذا وقفزت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.73% لتصل إلى مستوى 83.06 دولاراً للبرميل، لتتجه العقود لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة وصلت إلى 2.24%.