2024-03-29 11:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اطلقت مديرية ماء نينوى، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، نداءً للمواطنين بعد اطفاء مشروع ماء الغزلاني، فيما أشارت الى أن السبب هو حدوث كسر على الخط الناقل من قبل الشركة المنفذة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اطفاء مشروع ماء الغزلاني جاء لحدوث كسر على الخط الناقل من قبل الشركة المنفذة لأعمال المجرى الصندوقي قرب المشروع".

واضافت: "نرجوا من الأهالي المستفيدين من المشروع الترشيد في استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال التصليح".