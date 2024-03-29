2024-03-29 11:12:08 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت إلى تساقط للأمطار وتقلبات في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد السبت سيكون على العموم غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع زخات مطر خفيفة خاصة في أقسامها الغربية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل أولاً على Eishan.