2024-03-29 11:12:08 - المصدر: منصة إيشان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن محكمة سعودية حكمت في 27 مارس/آذار 2024 على 12 مشجعا لكرة القدم بالسَّجن بين ستة أشهر وسنة لهتافاتهم السلمية خلال مباراة كرة قدم في يناير/كانون الثاني. ينبغي للسلطات السعودية إلغاء هذا الحكم فورا لاستناده فقط إلى التعبير السلمي للمشجعين المتحمسين. وبحسب المنظمة فإن الشرطة السعودية استدعت المشجعين واعتقلتهم بعد […]

ظهرت المقالة السعودية تسجن 12 مشجعا بسبب أناشيد شيعية أولاً على Eishan.