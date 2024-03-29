مشاركة لطائرة البارالمبية في بطولة الصين المفتوحة

2024-03-29 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيشارك منتخبنا الوطني بكرة الطائرة من وضع الجلوس في بطولة الصين المفتوحة مطلع شهر نيسان المقبل والتي تعد مؤهلة لبارالمبياد باريس.وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي أحمد حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطولة المذكورة تعد من الاستحقاقات الخارجية المهمة والتي نعول عليها كثيراً لخطف بطاقة التأهيل إلى البارالمبياد المقبل، لاسيما أن أصحاب المراكز الأولى سيتأهلون مباشرة إلى باريس، على الرغم من قوة المنتخبات التي ستشارك فيها على غرار الجزائر وإيران والبرازيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان والهند فضلاً عن البلد المضيف الصين".وأضاف أن "الفريق أقام تجمعاً داخلياً وواظب لاعبوه على الوحدات التدريبية اليومية في القاعة التخصصية التابعة للجنة البارالمبية الوطنية، موضحا أن معسكر كركوك الذي استمر لمدة 10 أيام شهد تفريغ اللاعبين بشكل كامل بغية إعدادهم فنياً وبدنياً بالشكل الأمثل، إلى جانب الالتزام بالغذاء الصحي، مع تكثيف المحاضرات النظرية لدعم الفريق نفسياً ومعنوياً".