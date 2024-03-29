قائد عمليات بغداد يعلن انخفاض معدل الدكات العشائرية

2024-03-29 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الجمعة، انخفاض معدل الدكات العشائرية في العاصمة.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد عدة اجتماعات مع وجهاء بعض المناطق التي تشهد دكات عشائرية بجانبي الكرخ والرصافة وتم التداول بكثير من المواضيع التي تخص هذا الملف".وأضاف أن" هناك توجهاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر بالتعاون مع القوات الأمنية لمنع هذه الظاهرة"، مشيراً الى أن" قيادة عمليات بغداد تسعى الى أن تكون بغداد خالية من الدكات العشائرية".وتابع التميمي أن" هناك توجهاً لوزارة الداخلية لحصر السلاح وشراء الأسلحة من المواطنين"، موضحاً أن" تلك الإجراءات ستسهم بتقليل استخدام الأسلحة في الدكات العشائرية”.وأكد أن" العاصمة تشهد انخفاضاً كبيراً بالدكات العشائرية، لاسيما في مناطق شرق بغداد".