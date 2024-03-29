المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

2024-03-29 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر/ ايلول 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد.

أما بالنسبة لأفراد من دول "غير صديقة" ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.

وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها "غير صديقة".

ارتفع الروبل الروسي قليلا مقابل الدولار الأمريكي الجمعة، وبحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.23 بالمئة إلى 92.28 للدولار بعد تداوله في نطاق 92.135 إلى 92.690. ومقابل اليورو، ارتفع الروبل بنسبة 0.52% إلى 99.47 وارتفع بنسبة 0.59% إلى 12.64 مقابل اليوان الصيني.

وارتفع خام برنت، وهو المقياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، 1.9 بالمئة إلى 87.07 دولار للبرميل.

يذكر أن في فبراير/شباط 2022، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات لدعم الروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

المصدر: وكالات