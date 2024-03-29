بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة)

2024-03-29 12:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب احمد الموسوي، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، عن تراكم اكثر من الف معاملة خاصة بمنح المراتب العلمية لمنتسبي وزارة التعليم العالي.

وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "هناك اكثر من الف معاملة خاصة بمنح المراتب العلمية لمنتسبي وزارة التعليم العالي متراكمة رغم انها مدققة قانونيا من حيث متطلبات الوزارة وتعليماتها".

ودعا الموسوي وزير التعليم العالي الى "الموافقة على انجاز المعاملات والمضي في اكمال استحقاقات المنتسبين وفق الاليات القانونية المعتمدة خاصة وانها أكملت كافة المضامين القانونية".

وأشار الى ان" جميع المعاملات هي جاهزة لأي تدقيق ومستوفية للشروط والايعاز بإنجازها هو ضمان لحقوق هذه الشرائح".







