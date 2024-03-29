بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق)

2024-03-29 12:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، تواقيعاً نيابيةً بشأن استضافة وزير النفط حيان عبد الغني لبيان اسباب قرار رفع اسعار البنزين.

وذكرت كتلة اشراقة كانون في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التوقيع على استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط للاستيضاح حول أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية (البانزين_المحسن_والسوبر) مع احتمالية زيادة في سعر البانزين العادي وهذا ما يرهق المواطن من الناحية الاقتصادية ويرفع جميع الأسعار في السوق العراقية".

واضافت، أن "هناك فقرة بهذا الخصوص كانت معدة للتصويت في قانون الموازنة الاتحادية لم يتم تمريرها والتصويت عليها من قبل النواب".

واشارت الى أن "من المفترض إفتتاح مصافي (كربلاء وبيجي) يؤدي لزيادة المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من المشتقات النفطية ودعمًا للاقتصاد الوطني".



