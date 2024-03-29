مسجد في ماليزيا يشتهر بوجباته المجانية الشهية في رمضان

2024-03-29 12:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

مسجد اشتهر بوجباته الشهية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يقوم في شهر رمضان بتوزيع حساء الرز مجانا على المحتاجين والفقراء. مسجد جاميك في كامبونج بارو في كوالالمبور عاصمة ماليزيا يشتهر بتوزيع وجبات حساء الارز المجانية الشهية على الناس خلال شهر رمضان. محمد يوسف، أحد المتطوعين في المسجد يقول ان حساء الرز هنا يختلف تماما وشهي جدا ولن تجده الا في هذا المسجد: "إنه تقليد كامبونج بارو، نحن مواطنون هنا، عندما كنا صغارًا، كنا نشتهي حساء الأرز هذا، الآن بعد أن أصبحنا بالغين، بدأنا نسأل عن كيفية تحضير هذا الطعام، لذلك رغبت بالتطوع لاعداد هذا الطعام في رمضان" كامبونج بارو هي إحدى